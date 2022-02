LIVE Slittino, Doppio Olimpiadi 2022 in DIRETTA: azzurri al quarto posto nella prima manche. Serve un capolavoro per battere austriaci e tedeschi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:54 Partirà ora l’ultima coppia. 13:53 1:00.732 il tempo della coppia cinese, ultimi. 13:51 Lontani anche gli americani, 59.389. 13:49 Tredicesimo posto provvisorio per gli ucraini, lontani con 59.983. 13:47 Dodicesima piazza per i rumeni Gitlan/Serban. 59.694 il loro tempo. 13:44 Sostanzialmente finite le coppie competitive. La coppia coreana Park/Cho è decima con 59.361. 13:42 Terzo tempo per Steu/Koller. 58.426 per loro che mettono quasi 2 decimi tra loro e gli azzurri. 13:41 Momento chiave, tocca agli austriaci. 13:40 I canadesi Walker/Snith sbagliano sul finale e si mettono in sesta posizione con 58.895. Fino a metà gara erano in lotta con i primi. 13:39 La coppia slovacca Vavercak/Zmij fa segnare l’ultimo tempo con 1:00.138 13:38 Ora due coppie che non ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:54 Partirà ora l’ultima coppia. 13:53 1:00.732 il tempo della coppia cinese, ultimi. 13:51 Lontani anche gli americani, 59.389. 13:49 Tredicesimoprovvisorio per gli ucraini, lontani con 59.983. 13:47 Dodicesima piazza per i rumeni Gitlan/Serban. 59.694 il loro tempo. 13:44 Sostanzialmente finite le coppie competitive. La coppia coreana Park/Cho è decima con 59.361. 13:42 Terzo tempo per Steu/Koller. 58.426 per loro che mettono quasi 2 decimi tra loro e gli. 13:41 Momento chiave, tocca agli. 13:40 I canadesi Walker/Snith sbagliano sul finale e si mettono in sesta posizione con 58.895. Fino a metà gara erano in lotta con i primi. 13:39 La coppia slovacca Vavercak/Zmij fa segnare l’ultimo tempo con 1:00.138 13:38 Ora due coppie che non ...

Advertising

sportface2016 : ?? #Live #Luge #Slittino Prima manche doppio maschile ?? Gli austriaci #Steu e #Koller, i migliori durante le prov… - sportface2016 : ?? #Live #Luge #Slittino Prima manche doppio maschile ?? Il duo russo Denisyev/Antonov commette qualche errore di… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 9 febbraio in DIRETTA: Arianna Fontana c’è Confortola in semifinale. Ora lo slittino -… - sportface2016 : ?? #Live #Luge #Slittino Prima manche doppio maschile ?? La coppia tedesca #Wendl/#Artl si impone in 58.255: prima… - sportface2016 : ?? #Live #Luge #Slittino Prima manche doppio maschile ?? Sensazionale partenza degli azzurri #Rieder e… -