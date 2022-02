LIVE – Pechino 2022 | short track terza giornata mercoledì 9 febbraio DIRETTA

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lascritta delladialle Olimpiadi di, per un’altra sessione di gare pronte a regalare grandi emozioni anche in chiave Italia. Ad aprire il programma saranno i quarti di finale dei 1500 metri maschili, unica gara che assegnerà anche le medaglie quest’oggi. Al via gli azzurri Pietro Sighel, Yuri Confortola e Luca Luca Spechenhauser. Ma sarà anche il giorno del ritorno in pista di Arianna Fontana, allo individuale con Cynthia Mascitto nelle batterie dei 1000 metri femminili e poi nelle semifinali della staffetta femminile. Sportface vi racconterà tutto in tempo reale, con latestuale che non vi farà perdere nulla. Segui ila partire dalle 12:00 COME ...

...in tv/streaming - Gli azzurri in gara - La presentazione della giornata Buongiorno e bentrovati alla DIRETTAdella giornata dedicata allo short track in queste Olimpiadi Invernali di...... sfida valida per la seconda sessione del girone maschile di curling alle Olimpiadi di2022 ... In alternativa, Sportface vi fornirà unaggiornato. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL'...'Certo, tanta drenalina, tantissimi messaggi, anche se dovrò restare concentrato per la gara maschile', aggiunge Mosaner. E' difficile pensare ora a quattro anni in avanti, ma sicuramente non vedo l'o ...Pechino 2022 - Tornano in pista gli azzurri dello short track. La Fontana ha le batterie dei 1000 metri e poi la staffetta 3000 metri femminili. Poi Sighel e Confortola nei 1500 metri, dove si ...