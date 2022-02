LIVE – Novara-Monza 2-1 (20-25, 25-17, 25-14, 16-14): Serie A1 Femminile 2021/2022 volley in DIRETTA (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La DIRETTA testuale di Igor Gorgonzola Novara-Vero volley Monza, recupero della quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. Dopo la grande vittoria a Conegliano, le brianzole di coach Gaspari proveranno a sbancare anche il Pala Igor, contro le temibili azzurre di Lavarini. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.45 di mercoledì 9 febbraio. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 18^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 Femminile 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Latestuale di Igor Gorgonzola-Vero, recupero della quarta giornata di ritorno del campionato diA1. Dopo la grande vittoria a Conegliano, le brianzole di coach Gaspari proveranno a sbancare anche il Pala Igor, contro le temibili azzurre di Lavarini. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.45 di mercoledì 9 febbraio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 18^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTOA1TUTTI I RISULTATI E LA ...

