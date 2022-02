LIVE – Musetti-Hurkacz 2-1, secondo turno Atp 500 Rotterdam 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Lorenzo Musetti e Hubert Hurkacz, valevole per il secondo turno dell’Atp 500 di Rotterdam 2022. L’azzurro ha sconfitto Mikael Ymer all’esordio, riscattando l’eliminazione ai quarti di finale in quel di Pune per mano di Kamil Majchrzak; segnali positivi del giovane italiano sul cemento indoor, superficie a dir poco ostica considerando le sue caratteristiche, tutto fuorché da bombardiere. La varietà di colpi di Musetti potrebbe generare alcuni grattacapi alla gestione tecnica di Hurkacz, quest’ultimo però a sua volta particolarmente completo dal punto di vista tecnico, in toto un osso duro sul veloce. L’azzurrino non parte con i favori del pronostico, ma proverà a giocare ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ile latestuale del confronto tra Lorenzoe Hubert, valevole per ildell’Atp 500 di. L’azzurro ha sconfitto Mikael Ymer all’esordio, riscattando l’eliminazione ai quarti di finale in quel di Pune per mano di Kamil Majchrzak; segnali positivi del giovane italiano sul cemento indoor, superficie a dir poco ostica considerando le sue caratteristiche, tutto fuorché da bombardiere. La varietà di colpi dipotrebbe generare alcuni grattacapi alla gestione tecnica di, quest’ultimo però a sua volta particolarmente completo dal punto di vista tecnico, in toto un osso duro sul veloce. L’azzurrino non parte con i favori del pronostico, ma proverà a giocare ...

