LIVE – Buducnost-Venezia 37-57, Eurocup 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La DIRETTA testuale di Buducnost VOLI Podgorica-Umana Reyer Venezia, sfida valida per la tredicesima giornata del gruppo B di Eurocup 2021/2022 di basket. Sfida ad alto LIVEllo per i lagunari che, con due partite ancora da recuperare, sono attesi dalla trasferta contro i forti montenegrini, secondi a pari merito con Valencia. La palla a due è fissata per le ore 19:00 di mercoledì 9 febbraio, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA Eurocup 2021/2022: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLA Eurocup 2021 AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Latestuale diVOLI Podgorica-Umana Reyer, sfida valida per la tredicesima giornata del gruppo B didi. Sfida ad altollo per i lagunari che, con due partite ancora da recuperare, sono attesi dalla trasferta contro i forti montenegrini, secondi a pari merito con Valencia. La palla a due è fissata per le ore 19:00 di mercoledì 9 febbraio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLAAGGIORNA LA ...

