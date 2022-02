Liberato dopo cinque anni il coccodrillo con la gomma al collo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da circa cinque anni portava al collo la gomma di una motocicletta, un ''collare'' da cui non riusciva a districarsi e che per un coccodrillo poteva risultare fatale con il passare del tempo. Per fortuna però è arrivato... Leggi su today (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da circaanni portava alladi una motocicletta, un ''collare'' da cui non riusciva a districarsi e che per unpoteva risultare fatale con il passare del tempo. Per fortuna però è arrivato...

Advertising

MauroGiansante : RT @SaverioTolomeo: @matteopinci @Andrea_DiCarlo @SerieA Quello di Abraham non è fallo.. Semmai il fallo lo commette il difensore del Genoa… - madalxo : Comunque dopo anni di agonia, se Liberato fosse veramente Emanuele Cerullo, posso morire in pace - FMMOSCAZZARO : RT @GuidoAnselmi6: @FMMOSCAZZARO Abbevererà i cavalli a Piazza San Pietro dopo aver liberato tutti i novax dalla dittaturah sanitariah.. ?? - GuidoAnselmi6 : @FMMOSCAZZARO Abbevererà i cavalli a Piazza San Pietro dopo aver liberato tutti i novax dalla dittaturah sanitariah.. ?? - marco_giuseppi : @DiventandoJeeg @di_reddito siamo sull'orlo di una crisi mondiale perchè lo zar non rispetta la libertà dei popoli… -