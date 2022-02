L' eurodeputato che ha insultato Sassoli promosso capodelegazione di AfD

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nicolaus Fest, l'che avevala memoria di Davidpoco dopo il suo decesso, è stato eletto capo delegazione di Alternativa per la Germania nel gruppo Identità e democrazia al Parlamento europeo. La nomina è avvenuta dopo l'uscita da AfD del leader storico, Jörg Meuthen. "Finalmente questo bastardo se n'è andato", aveva scritto Fest in una chat su Whatsapp poco dopo la scomparsa di, salvo poi pubblicare una nota di scuse. Il gruppo Identità e democrazia, presieduto dal leghista Marco Zanni, aveva promesso provvedimenti contro Fest. La sua promozione a capo-delegazione di AfD lo mette al riparo, a meno che la Lega di Salvini non scelga di rompere con gli alleati tedeschi. Questo è un estratto di Europa Ore 7, la newsletter a cura di David Carretta che racconta cosa succede in ...