Leucemia mieloide acuta | speranze da una nuova terapia cellulare

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Un nuovo tipo di linfociti ingegnerizzati, capaci di riconoscere in modo altamente specifico le cellule dellae di restare in circolo più a lungo, pronti a riattivarsi in caso di recidiva: è questa l’innovativa– che utilizza recettori TCR in grado di riconoscere la proteina tumorale WT1 – messa a punto nei laboratori dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, sotto la guida di Chiara Bonini, vice direttrice della Divisione di Ricerca in Immunologia Trapianti e Malattie Infettive e professore ordinario di Ematologia presso Università Vita-Salute San Raffaele.La ricerca è frutto della collaborazione con la company statunitense Intellia Therapeutics, leader nel campo della tecnologia di editing con CRISPR/Cas9, con cui Ospedale San Raffaele ha stretto una partnership ...

MILANO - Un nuovo tipo di linfociti ingegnerizzati, capaci di riconoscere in modo altamente specifico le cellule dellaacuta e di restare in circolo più a lungo, pronti a riattivarsi in caso di recidiva: è questa l'innovativa terapia - che utilizza recettori TCR in grado di riconoscere la proteina ...... si propone di combattere la resistenza ai farmaci antitumorali inibitori delle tirosine chinasi (TKI) che si manifesta nellacronica (CML), agendo sull'espressione di RNA ...La scelta di concentrarsi sulla leucemia mieloide acuta non è casuale. Si tratta infatti di una neoplasia ematologica che può presentarsi in forme molto diverse, e per quelle ad alto rischio, che ...MILANO (ITALPRESS) - Un nuovo tipo di linfociti ingegnerizzati, capaci di riconoscere in modo altamente specifico le cellule della leucemia mieloide acuta e di restare in circolo più a lungo, pronti a ...