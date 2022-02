Legge sul biologico: dal testo di legge esce l’agricoltura biodinamica dopo l’approvazione di due emendamenti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) l’agricoltura biodinamica esce dalla proposta di legge sulla tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico. L’Assemblea di Montecitorio ha approvato alla quasi unanimità due emendamenti identici di Riccardo Magi (+Eu) e della commissione che eliminano dal testo l’equiparazione dell’agricoltura biodinamica a quella biologica. Contro questa tutela si erano opposti, tra gli altri, il Nobel Giorgio Parisi e la senatrice a vita Elena Cattaneo. La tutela della agricoltura biodinamica era entrato nel testo, all’articolo 1, durante l’esame in Senato scatenando diverse critiche da parte della comunità scientifica, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022)dalla proposta disulla tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo. L’Assemblea di Montecitorio ha approvato alla quasi unanimità dueidentici di Riccardo Magi (+Eu) e della commissione che eliminano dall’equiparazione dela quella biologica. Contro questa tutela si erano opposti, tra gli altri, il Nobel Giorgio Parisi e la senatrice a vita Elena Cattaneo. La tutela della agricolturaera entrato nel, all’articolo 1, durante l’esame in Senato scatenando diverse critiche da parte della comunità scientifica, che ...

