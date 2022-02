Legge elettorale, il ritorno del proporzionale non ci riporterà alla Prima Repubblica. Ecco perché (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sarebbe certamente un ritorno al passato, ma non certo una tragedia. Parliamo del sistema elettorale proporzionale, spazzato via agli albori degli anni ’90 dai referendum promossi da un dc del tutto atipico nella fauna scudocrociata dell’epoca: Mario Segni. Dire proporzionale equivale ad evocare lo spirito della Prima Repubblica, con i suoi 50 e più governi in cinquant’anni, le sue liturgie bizantine distillate negli alambicchi di “verifiche“, “preamboli“, “equilibri più avanzati” e “convergenze parallele“. Un lessico a metà tra l’onirico e l’esoterico. Non sbaglia affatto, dunque, chi sostiene che proprio quei referendum, così come la coeva inchiesta “Mani Pulite“, furono la miscela che, esplodendo, ridusse in frantumi la partitocrazia ciellenista. Il proporzionale fu ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sarebbe certamente unal passato, ma non certo una tragedia. Parliamo del sistema, spazzato via agli albori degli anni ’90 dai referendum promossi da un dc del tutto atipico nella fauna scudocrociata dell’epoca: Mario Segni. Direequivale ad evocare lo spirito della, con i suoi 50 e più governi in cinquant’anni, le sue liturgie bizantine distillate negli alambicchi di “verifiche“, “preamboli“, “equilibri più avanzati” e “convergenze parallele“. Un lessico a metà tra l’onirico e l’esoterico. Non sbaglia affatto, dunque, chi sostiene che proprio quei referendum, così come la coeva inchiesta “Mani Pulite“, furono la miscela che, esplodendo, ridusse in frantumi la partitocrazia ciellenista. Ilfu ...

