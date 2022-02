Le previsioni del tempo di Rebecca Shuld diventano virali: da casa con in braccio la figlia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Rebecca Shuld, 44 anni, meteorologa della Cbs, è una vera e propria star dei social. Le sue previsioni del tempo, presentate in diretta da casa con in braccio la piccola Fiona , nata solo tre mesi fa, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 9 febbraio 2022), 44 anni, meteorologa della Cbs, è una vera e propria star dei social. Le suedel, presentate in diretta dacon inla piccola Fiona , nata solo tre mesi fa, ...

Ultime Notizie dalla rete : previsioni del Le previsioni del tempo di Rebecca Shuld diventano virali: da casa con in braccio la figlia Rebecca Shuld, 44 anni, meteorologa della Cbs, è una vera e propria star dei social. Le sue previsioni del tempo, presentate in diretta da casa con in braccio la piccola Fiona , nata solo tre mesi fa, sono infatti diventate virali. Dopo il parto, la giornalista ha ripreso a lavorare ...

