Le Iene, novità in arrivo sulla conduzione: chi affiancherà la celebre coppia? I dettagli (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ventata di novità in vista per quanto riguarda ‘Le Iene’, il popolare programma Mediaset vedrà un conduttore a sorpresa: colpo di scena assoluto Si prepara una nuova edizione de ‘Le… L'articolo provIene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ventata diin vista per quanto riguarda ‘Le’, il popolare programma Mediaset vedrà un conduttore a sorpresa: colpo di scena assoluto Si prepara una nuova edizione de ‘Le… L'articolo provda Ultimaparola.com.

Advertising

fabiofabbretti : #LeIene si rinnovano: arriva Joe Bastianich e due comici al fianco di Mammucari e Rodriguez - SMSNEWSOFFICIAL : @redazioneiene : AL VIA L’EDIZIONE 2022 CON TANTE NOVITA’ – IN CONDUZIONE @teomammucari64 E #BELÉNRODRIGUEZ - MontiFrancy82 : @redazioneiene : AL VIA L’EDIZIONE 2022 CON TANTE NOVITA’ – IN CONDUZIONE @teomammucari64 E #BELÉNRODRIGUEZ - occhio_notizie : Iniziano questa sera Le Iene 2022: ecco tutte le novità della nuova edizione?? #leiene - EleonoraDAmore : Da Joe Bastianich al nuovo duo comico Max Angioni ed Eleazaro Rossi al posto della Gialappa's: tutte le novità su… -