Le Iene | in arrivo tra gli inviati un volto super noto della tv | ecco chi è

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Stasera prenderà il via la nuova edizione de Lee tra le tante novità ci sarà un nuovo inviato diventato celebre grazie alla sua partecipazione a MasterChef nel ruolo di giudice. Joe Bastianich è pronto per calarsi nei panni di Iena facendo vedere un aspetto di sé del tutto nuovo. Ad annunciarlo sono stati i canali social del programma. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le(@redazione) Il primo servizio di Joe è stato realizzato in collaborazione con Gaston Zama e riguarda il tema delle cripto. All’ANSA l’imprenditore si è detto entusiasta di questa nuova avventura: Oggi essere inviato speciale de Leè il mio challenge personale, la mia sfida del momento, a cui voglio dedicarmi dando il 100%. Tutto il resto fa e farà sempre comunque, ...

Questa sera torna in onda il programma di punta di Italia1 Le Iene Show e il pubblico non troverà più Nicola Savino e Alessia Marcuzzi alla conduzione e neanche la Gialappa's Band. Alla conduzione del programma una coppia inedita: quella formata da Teo Mammucari e ...