Le forti nevicate non danno tregua: Simone Moro chiude il quarto tentativo di salita invernale al Manaslu (Di mercoledì 9 febbraio 2022) «Oggi posso dire di aver passato un anno esatto della mia vita sul Manaslu» dice l’alpinista bergamasco sui social annunciando la fine della spedizione. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) «Oggi posso dire di aver passato un anno esatto della mia vita sul» dice l’alpinista bergamasco sui social annunciando la fine della spedizione.

