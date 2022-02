Le borse delle star | da Jennifer Lopez a Chiara Ferragni

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Durante il periodo invernale, il lookcelebrità fa notizia per i cappotti, le scarpe o i copricapi che indossano. E poi gli occhi si posano sulleche non mancano mai. In questi giorni è salita alla ribalta, avvistata a New York per il tour di presentazione del suo ultimo film, Marry