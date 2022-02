Le anticipazioni seconda puntata | quale sarà il destino del piccolo Koljia?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Grandi apprezzamenti sui social durante la primadi Lea-Un nuovo giorno per la fiction di Rai 1 che ci porta alla scoperta del mondo degli infermieri. Un altro omaggio che in qualche modo la Rai ha voluto fare dopo due anni di pandemia al personale sanitario, da sempre in prima linea in questa emergenza mondiale. Lea è proprio una di quelle infermiere con la vocazione per il suo lavoro. Ama quello che fa ed è sempre pronta a dare il 1000 % per i suoi piccoli pazienti. Anna Valle come sempre bravissima anche in questo ruolo. Pacata ma anche molto forte e coraggiosa in Lea, ne abbiamo visto ieri sera nella primadella fiction, diverse sfaccettature. Lea poi non è solo una infermiera ma anche una donna che sognava, come tante, di poter costruire una famiglia con l’uomo che amava. Un sogno che però è stato distrutto dal dramma dell’aborto. ...