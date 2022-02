Le anticipazioni della nona puntata di MasterChef | il ritorno di Igino Massari

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Giovedì 10 febbraio 2022 alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky) e su Now TV andrà in onda una nuovadiItalia. Gli ospiti saranno Iginioe Terry Giacomello. Lo show promette bene tra nuove sfide per i concorrenti, a suon di ricette fantasiose e tutte da esplorare. Per seguireItalia 11 è necessario abbonarsi a Sky o a NOW Tv approfittando delle tantissime offerte disponibili. Non perdere tempo: approfitta dell’offerta per abbonarti a Sky Le sfida di11 Il cerchio si stringe per gli aspiranti chef, specie dopo la doppia eliminazione a sorpresascorsa. In questo video su Twitter, sono stati ripresi alcuni momenti salienti: Un’uscita inaspettata #It ...