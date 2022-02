Lawyers’ Tennis Cup | tre squadre accedono ai quarti

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Al termine dei primi ottavi di finale dellaCup 2022, IchinoBrugnatelli, Giovannelli e LCA hanno staccato il pass per idi finale dove incontreranno, rispettivamente, Abe Lex, Legance e Union. La squadra dello studio IchinoBrugnatelli ha dovuto soffrire notevolmente per imporsi per 2 a 1 sul team di BonelliErede. Dopo la L'articolo