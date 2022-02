Latina | scoperto allevamento abusivo di cuccioli provenienti dall’Est Europa | venivano venduti online

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Associazione a delinquere finalizzata alla frode in commercio e al traffico illecito di animali da compagnia. Per questo sono stati denunciati tre soggetti, due donne e un uomo, tutti residenti nel comune di, dai Militari del NIPAAF (Nucleo Investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale), che hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione locale e personale emesso dal Procuratore Aggiunto della Procura di, il Dr. Carlo Lasperanza. Leggi anche: Corruzione a Velletri, ‘chiudeva un occhio’ in cambio di cani costosi: 3 arresti (VIDEO) Traffico illecito di cani aDopo una lunga indagine, si è accertato che i tre ‘soci in affari’ agivano sempre con il solito modus operandi. E cioè, pubblicavanonumerosi annunci di diversi cani, tutti dichiarati essere di razza, ma in ...

Traffico illecito di cani a Latina Dopo una lunga indagine ... Nell'abitazione, invece, sono state scoperte molte fiale di vaccino animale, per le quali c'è il divieto di detenzione da parte dei ...Un dramma consumatosi in totale solitudine, e scoperto casualmente solo dopo settimane. Sabato mattina, nel quartiere Q5 – Nascosa di Latina, dopo l'allarme lanciato da alcuni conoscenti di una donna ...