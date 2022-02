L' agricoltura biodinamica non sarà tutelata per legge | perché la scienza esulta

Advertising

CottarelliCPI : Il semplice fatto che il Parlamento discuta una legge che equipara l'agricoltura biodinamica (basata sul 'cornoleta… - HuffPostItalia : Vince la scienza. Salta in Parlamento la tutela dell'agricoltura biodinamica - Piu_Europa : Corna di vacche con letame, fiori di Achillea sepolti dentro vescica di cervo maschio e altro ancora: è l'agricoltu… - bi_decent : RT @elio_vito: Con l’approvazione dell’emendamento Magi, la Camera ha abolito l’antiscientifico riferimento all’agricoltura “biodinamica”,… - EBamusement : @CREA_Ricerca @Mipaaf_ @reterurale @Cia_Agricoltura @coldiretti @Confagricoltura @Copagri Alimentare: Camera, ok al… -

Ultime Notizie dalla rete : agricoltura biodinamica

...il bollino nero sul vino proposto dal "Cancer Plan" del Parlamento Ue di Alessandro Trocino NUOVE APERTURE Niederkofler apre "Kosmo" a Livigno di Barbara Gerosa Il caso L'via ...... "Usano letame maturato nelle corna della vacca o fiori di Achillea sepolti per mesi nella vescica di cervo maschio" Hanno vinto gli scienziati: l'non sarà equiparata a quella ...Nel testo, che punta a tutelare l'agricoltura biologica, sono presenti alcuni riferimenti al movimento pseudoscientifico che fa capo allo scienziato Rudolf Steiner. Secondo i detrattori, si baserebbe ...È quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in riferimento alla discussione alla Camera del disegno di legge sull’agricoltura biologica che dovra’ poi passare al Senato. Magi: no a ...