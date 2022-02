L'Agricoltura biodinamica non sarà equiparata alla biologica (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La proposta di legge salta alla Camera dopo le forti perplessità espresse dagli scienziati, appoggiati da Sergio Mattarella che ritiene la norma ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La proposta di legge saltaCamera dopo le forti perplessità espresse dagli scienziati, appoggiati da Sergio Mattarella che ritiene la norma ...

Advertising

CottarelliCPI : Il semplice fatto che il Parlamento discuta una legge che equipara l'agricoltura biodinamica (basata sul 'cornoleta… - riccardomagi : Vittoria! Questa mattina la Camera ha votato per eliminare i riferimenti alla #biodinamica dalla legge sull’agricol… - HuffPostItalia : Vince la scienza. Salta in Parlamento la tutela dell'agricoltura biodinamica - BariMigliore : RT @elio_vito: Con l’approvazione dell’emendamento Magi, la Camera ha abolito l’antiscientifico riferimento all’agricoltura “biodinamica”,… - camiziani : RT @riccardomagi: Vittoria! Questa mattina la Camera ha votato per eliminare i riferimenti alla #biodinamica dalla legge sull’agricoltura b… -