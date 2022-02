L'agricoltura biodinamica non è biologica, lo dice la legge (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - L'aula della Camera ha approvato l'emendamento di Riccardo Magi (+Eu) che elimina l'equiparazione dell'agricoltura biodinamica a quella biologica. Il testo, già approvato dal Senato a maggio, era stato criticato dagli scienziati, non ultimo il premio Nobel Giorgio Parisi. Una critica che aveva trovato ascolto da parte di Sergio Mattarella. Dubbi, quelli del Presidente della Repubblica, che ieri sono diventati veri e propri segnali. Fonti parlamentari sottolineano come, nei giorni scorsi, dal Colle fossero giunti segnali con l'espressione di un dubbio ben preciso sulla possibilità di firmare la legge se fosse rimasta inalterata. Ora l'aula della Camera ha accolto le perplessità degli scienziati, da Giorgio Parisi alla senatrice a vita Elena Cattaneo. Le modifiche apportate al testo durante l'esame in Aula della ... Leggi su agi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - L'aula della Camera ha approvato l'emendamento di Riccardo Magi (+Eu) che elimina l'equiparazione dell'a quella. Il testo, già approvato dal Senato a maggio, era stato criticato dagli scienziati, non ultimo il premio Nobel Giorgio Parisi. Una critica che aveva trovato ascolto da parte di Sergio Mattarella. Dubbi, quelli del Presidente della Repubblica, che ieri sono diventati veri e propri segnali. Fonti parlamentari sottolineano come, nei giorni scorsi, dal Colle fossero giunti segnali con l'espressione di un dubbio ben preciso sulla possibilità di firmare lase fosse rimasta inalterata. Ora l'aula della Camera ha accolto le perplessità degli scienziati, da Giorgio Parisi alla senatrice a vita Elena Cattaneo. Le modifiche apportate al testo durante l'esame in Aula della ...

CottarelliCPI : Il semplice fatto che il Parlamento discuta una legge che equipara l'agricoltura biodinamica (basata sul 'cornoleta… - Piu_Europa : Vittoria! La Camera ha votato per eliminare i riferimenti alla biodinamica dalla legge sull’agricoltura biologica.… - riccardomagi : Vittoria! Questa mattina la Camera ha votato per eliminare i riferimenti alla #biodinamica dalla legge sull’agricol… - parklaus : Pensate che non volevano la riconferma di Mattarella !!! Andate a vedere cosa è l'agricoltura biodinamica. Battagli… - Agenzia_Italia : Fine ingloriosa dell'agricoltura #biodinamica, fuori dalla legge sul #biologico italiano ?? -