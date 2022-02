Lady Gaga | la sua reazione alla mancata nomination agli Oscar come miglior attrice

(Di mercoledì 9 febbraio 2022), nonostante la fatica fatta nel vestire i panni di Patrizia Reggiani per il film House Of Gucci (panni vestiti dentro e fuori il set,dichiarato dcantante), non è riuscita ad ottenere laprotagonista. Al suo posto sono state nominate Jessica Chastain, Olivia Colman, Penelope Cruz, Nicole Kidman e Kristen Stewart. Miss Germanotta tuttavia ha preso con sportività (almeno pubblicamente) la. Ecco cosa ha scritto su Instagram: “A tutti i candidati di quest’anno, congratulazioni per tutto il vostro duro lavoro, la vostra dedizione, le vostree le vostre magie. Tutti voi meritate un ...

trash_italiano : ORIETTA SEI LA NOSTRA LADY GAGA #Sanremo2022 - IOmany1 : RT @RadioR101: #R101News: #LadyGaga commenta l'esclusione dalle nomination agli #Oscar2022 per la sua performance in #HouseofGucci ? https… - Cosmopolitan_IT : Lady Gaga, Jared Leto e Bradley Cooper, gli snobbati vip agli Oscar 2022 - Daydrea85403738 : @GrandeFratello Ciao sono Imma e vorrei dedicare 'Shallow' di Lady Gaga a Jessica e Barù, e vorrei chiedere a qualc… - BITCHYFit : Lady Gaga: la sua reazione alla mancata nomination agli Oscar -

Ultime Notizie dalla rete : Lady Gaga

... facendo il verso ai ragazzini hip hop e alle drag queen icone di stile, ha intitolato House of Gucci ; il film che mi pare consacrare nell'eternità l'assoluto carisma cinematografico di, ...I fan disono infuriati per il fatto che la loro beniamina, protagonista di ' House of Gucc i' non abbia ottenuto una nomination come 'miglior attrice' agli Oscar 2022 . Nel film la cantante 35enne ...Sky Studios realizzerà un documentario e un dramma televisivo sulla famiglia Gucci, sfruttando la scia di House of Gucci, pellicola con Lady Gaga diretta dal leggendario Ridley Scott. NOTIZIA di ...All'indomani dell'annuncio delle nomination alla 94a edizione degli Academy Awards e dell’esclusione di Lady Gaga dalle candidature agli Oscar 2022 come "miglior attrice protagonista" in "House of ...