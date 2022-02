Lady Gaga e la mancata nomination all’Oscar, ecco le parole della star (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lady Gaga non viene candidata agli Oscar come migliore attrice, ecco le reazioni. Per Lady Gaga salta l’Oscar, nonostante le varie lodi e tantissime altre nomination importanti Era evidente che Lady Gaga puntasse agli Oscar per la sua interpretazione di Patrizia Reggiani in House of Gucci era sotto gli occhi di tutti. Tuttavia ha preso un palo e la mancata nomination come migliore attrice ha stupito molti commentatori, soprattutto dopo che la Screen Actors Guild l’ha nominata ai premi di categoria qualche settimana fa, come i BAFTA inglesi, i Golden Globe ed i Critics Choice Awards. Però si sà, nonostante questi siano riconoscimenti importantissimi, è l’Oscar quello a cui puntano tutti. Per lo stesso motivo, è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022)non viene candidata agli Oscar come migliore attrice,le reazioni. Persalta l’Oscar, nonostante le varie lodi e tantissime altreimportanti Era evidente chepuntasse agli Oscar per la sua interpretazione di Patrizia Reggiani in House of Gucci era sotto gli occhi di tutti. Tuttavia ha preso un palo e lacome migliore attrice ha stupito molti commentatori, soprattutto dopo che la Screen Actors Guild l’ha nominata ai premi di categoria qualche settimana fa, come i BAFTA inglesi, i Golden Globe ed i Critics Choice Awards. Però si sà, nonostante questi siano riconoscimenti importantissimi, è l’Oscar quello a cui puntano tutti. Per lo stesso motivo, è ...

