Lady Gaga e "House of Gucci", niente candidatura agli Oscar: fan furiosi. La sua reazione social (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I fan di Lady Gaga sono infuriati per il fatto che la loro beniamina, protagonista di "House of Gucci" non abbia ottenuto una nomination come "miglior attore" agli Oscar 2022. Nel... Leggi su leggo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I fan disono infuriati per il fatto che la loro beniamina, protagonista di "of" non abbia ottenuto una nomination come "miglior attore"2022. Nel...

Advertising

trash_italiano : ORIETTA SEI LA NOSTRA LADY GAGA #Sanremo2022 - pipithauss : Vi ho mai raccontato di quando Lady Gaga ha copiato Jo Squillo? - DrApocalypse : #Oscar2022, Lady Gaga replica con classe alla mancata nomination: 'Congratulazioni amiche mie' - PaluzzoM : Lady Gaga non lavorare più con quel vecchio di Ridley Scott. Quel film è un ciofeca e mediocre (ci sono state cose… - Luca190499 : RT @maniconio: Lady Gaga adesso manderà la candidatura come miglior attrice protagonista per il David di Donatello perché lei è italiana -