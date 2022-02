La vittima di pedofilia che accusa Ratzinger: «Ha coperto il mio stupratore, basta soldi alla Chiesa» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Wilfried Fesselmann è stato stuprato nella parrocchia di Sant’Andrea di Hessen da un pastore di cui sono noti solo il nome e l’iniziale del cognome: Peter H.. Aveva 11 anni e il prete fu trasferito nel 1980 a Monaco, ovvero proprio nella diocesi di Joseph Ratzinger. E ha continuato per anni a molestare bambini. Fesselman in un’intervista rilasciata oggi a Repubblica si dice convinto che Benedetto XVI sapesse del motivo del trasferimento del prete e che le dimissioni del 2013 siano legate alle prime indagini sulla pedofilia nella Chiesa tedesca. E il «perdono» chiesto da Ratzinger «dimostra solo che quello dei pedofili nella Chiesa è un sistema. È dal 2006 che denuncio il mio caso, e nel 2010 scrissi una lettera a Ratzinger, che allora era Papa. Almeno servì a mandare in pensione il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Wilfried Fesselmann è stato stuprato nella parrocchia di Sant’Andrea di Hessen da un pastore di cui sono noti solo il nome e l’iniziale del cognome: Peter H.. Aveva 11 anni e il prete fu trasferito nel 1980 a Monaco, ovvero proprio nella diocesi di Joseph. E ha continuato per anni a molestare bambini. Fesselman in un’intervista rilasciata oggi a Repubblica si dice convinto che Benedetto XVI sapesse del motivo del trasferimento del prete e che le dimissioni del 2013 siano legate alle prime indagini sullanellatedesca. E il «perdono» chiesto da«dimostra solo che quello dei pedofili nellaè un sistema. È dal 2006 che denuncio il mio caso, e nel 2010 scrissi una lettera a, che allora era Papa. Almeno servì a mandare in pensione il ...

Advertising

Monia_Podda : @elio_vito onorevole, ne ha tralasciato uno a proposito della sofferenza dei bambini che è stato volutamente evitat… - SSpaccio : @Van3ss4V —- Adesso ti parlo di me, hai detto che non sono transgender quindi non posso capire. Ok. Ti racconto un… - ESCOPOST1 : @superpeppeball @Cambiacasacca Vabbè, se frequentavi il 'Majorca' di Codogno e avevi meno di 40 anni, la vittima di… - shineelite2 : @Dio Ma basta con sti preti,ma quale percorso,ma non dica minchiate anche questo. Si ritirino a vita privata piutto… -