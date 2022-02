La vita sentimentale di Mia Farrow segnata da due uomini: Frank Sinatra e Woody Allen [FOTO] (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Mia Farrow, pseudonimo di María de Lourdes Villiers Farrow. Attrice e attivista statunitense, ha recitato in più di 50 film e ha vinto numerosi premi, tra cui il Golden Globe nominata tra l’altro per 7 candidature. La carriera dell’interprete, che è esplosa artisticamente negli Anni Cinquanta diventando anche ambasciatrice UNICEF – impegno umanitario notevole – esordisce … L'articolo La vita sentimentale di Mia Farrow segnata da due uomini: Frank Sinatra e Woody Allen FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Mia, pseudonimo di María de Lourdes Villiers. Attrice e attivista statunitense, ha recitato in più di 50 film e ha vinto numerosi premi, tra cui il Golden Globe nominata tra l’altro per 7 candidature. La carriera dell’interprete, che è esplosa artisticamente negli Anni Cinquanta diventando anche ambasciatrice UNICEF – impegno umanitario notevole – esordisce … L'articolo Ladi Miada dueproviene da Velvet Gossip.

Advertising

VeraNotizia : Melanie Griffith, i problemi con l’alcol e le droghe e perché finì con Antonio Banderas, 5 cose che non sapete di l… - andiequinzel : Stamattina risveglio sentimentale con le pagine della nostra vita. Me ne torno a letto a piangere. Buongiorno a tutti. - thvooby_ : RT @evphxriajk: @rosepastait cos'é una vita sentimentale? si mangia? - GeaAletheaLyra : Normalizziamo il fatto che se una persona è depressa non deve avere per forza una vita sentimentale di merda, una f… - beautyjess__ : RT @SiSonoI60285986: Se leggo un altro tweet che mi dice di essere realistica e che lui le vuole solo bene, faccio la pazza. Già la mia vit… -