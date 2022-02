La vita della Carrà diventa una serie tv. Lucisano: “Un mito che porteremo nel mondo” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa vita di Raffaela Carrà sarà presto raccontata in una serie tv. La Italian International Film – Gruppo Lucisano e la Kubla Khan 1990 di Umberto Massa hanno, infatti, acquisito l’opzione sui diritti biografici per realizzare una fiction sulla vita e la carriera di colei che è considerata una leggenda assoluta dello star system mondiale. “Sono davvero felice di annunciare questo progetto e poter collaborare con gli eredi di Raffaella – commenta la produttrice Paola Lucisano – così come della partnership produttiva con Umberto Massa. Siamo tutti entusiasti di questa nuova avventura, poiché ci consente di rappresentare una figura unica nel mondo dello spettacolo. Un mito che ha influenzato intere ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLadi Raffaelasarà presto raccontata in unatv. La Italian International Film – Gruppoe la Kubla Khan 1990 di Umberto Massa hanno, infatti, acquisito l’opzione sui diritti biografici per realizzare una fiction sullae la carriera di colei che è considerata una leggenda assoluta dello star system mondiale. “Sono davvero felice di annunciare questo progetto e poter collaborare con gli eredi di Raffaella – commenta la produttrice Paola– così comepartnership produttiva con Umberto Massa. Siamo tutti entusiasti di questa nuova avventura, poiché ci consente di rappresentare una figura unica neldello spettacolo. Unche ha influenzato intere ...

