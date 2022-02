La tutela dell’ambiente entra nella Costituzione: “Da oggi l’Italia è un Paese migliore” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) In una giornata definita “epocale” dal Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, con 468 voti a favore, un contrario e sei astenuti, la Camera ha approvato il testo grazie al quale la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi entra a far parte dei principi fondamentali della nostra Costituzione. L’Aula della Camera ha infatti definitivamente approvato la proposta di legge costituzionale che modifica in tal senso due articoli della Carta, il 9 ed il 41.“Testimonio qui la presenza del governo che crede in questo cambiamento, grazie al quale la nostra Repubblica introduce nei suoi principi fondanti la tutela dell’ambiente”, aveva commentato Roberto Cingolani, poco prima del voto. È una sfida nella sfida – ha poi dichiarato incontrando la ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 9 febbraio 2022) In una giornata definita “epocale” dal Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, con 468 voti a favore, un contrario e sei astenuti, la Camera ha approvato il testo grazie al quale la, della biodiversità e degli ecosistemia far parte dei principi fondamentali della nostra. L’Aula della Camera ha infatti definitivamente approvato la proposta di legge costituzionale che modifica in tal senso due articoli della Carta, il 9 ed il 41.“Testimonio qui la presenza del governo che crede in questo cambiamento, grazie al quale la nostra Repubblica introduce nei suoi principi fondanti la”, aveva commentato Roberto Cingolani, poco prima del voto. È una sfidasfida – ha poi dichiarato incontrando la ...

