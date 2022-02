La tutela dell’ambiente è stata introdotta nella Costituzione

Leggi su zon

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Con il sì definitivo della Camera, la, della biodiversità e degli ecosistemi entra in. Approvata la proposta di legge costituzionale che modifica in tal senso due articoli della Carta, il 9 e il 41. Il testo, alla seconda lettura alla Camera, è passato a Montecitorio con 468 voti a favore, un contrario e sei astenuti. Il Senato lo aveva approvato con la maggioranza dei due terzi lo scorso 3 Novembre. Il disegno di legge prevede la modifica dellaagli articoli 9 e 41: nel primo, in cui si precisa che «la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica», si aggiunge che «l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di ...