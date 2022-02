La tutela dell'Ambiente e degli Animali entra in Costituzione. Il sì della Camera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Riformati gli articoli 9 e 41 della Costituzione Italiana. Ambiente, biodiversità, ecosistemi e Animali (tutti, non solo quelli d'affezione) dovranno essere tutelali. Ha detto «sì» una larghissima maggioranza. Solo Fratelli d'Italia e Lega contro Leggi su vanityfair (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Riformati gli articoli 9 e 41Italiana., biodiversità, ecosistemi e(tutti, non solo quelli d'affezione) dovranno essereli. Ha detto «sì» una larghissima maggioranza. Solo Fratelli d'Italia e Lega contro

