La storia di Nza | sarà accolta e operata a Napoli la bambina che rischia di morire per un pianto

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Uno squarcio di luce alla fine di un incubo durato 9 mesi. Potrebbe accendersi venerdì pomeriggio, a, quando Nza Obaid Hama sbarcherà all’aeroporto di Capodichino, per sottoporsi a un’operazione a cuore aperto che potrebbe salvarle la vita. Tutto merito di Stay Human, un’associazione umanitaria con sede a Pesaro, e di Francesco Perna, vigile del fuoco volontario napoletano, che in poche settimane sono riusciti a raccogliere le risorse necessarie per concretizzare il miracolo. Tutto ha inizio nove mesi fa in Iraq. E’ qui che è nata Nza nel maggio del 2021 con un grave difetto cardiaco multiplo. Quando è venuta al mondo, i medici le hanno dato pochi mesi di vita appena. Sarebbe servita un’operazione urgente a cuore aperto, se non fosse per un particolare: Nza e la sua famiglia sono curdi, un’etnia discriminata, perseguitata in Iraq, al punto da impedirle anche ...