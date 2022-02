La storia di Greta Gila: fermata per droga ora chiede i danni allo Stato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Greta Gila: la tragica esperienza di Miss Ungheria Il 22 febbraio la Corte d’Appello di Roma si pronuncerà sul caso di Greta Gila, ex Miss Ungheria finita in manette per un errore clamoroso di cui ora chiede i danni allo Stato italiano. La vicenda si è discussa da Eleonora Daniele a Storie Italiane, dove oltre L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 9 febbraio 2022): la tragica esperienza di Miss Ungheria Il 22 febbraio la Corte d’Appello di Roma si pronuncerà sul caso di, ex Miss Ungheria finita in manette per un errore clamoroso di cui oraitaliano. La vicenda si è discussa da Eleonora Daniele a Storie Italiane, dove oltre L'articolo proviene da Novella 2000.

