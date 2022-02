La stima delle escort-prostitute in Italia, da dove vengono e chi sono i loro clienti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Perfect sexy tan woman with perfect skin , big full lips posing at bedroom, wearing sexy luxury stylish black lingerie.l Lady lying on her stomach on white bed.Si stima che in Italia ci siano tra le 75mila e le 120mila prostitute, per un fatturato da 90 milioni di euro al mese. Ecco quello che c’è da sapere sul mercato del sesso. In Italia la prostituzione, vale a dire l’offrire prestazioni sessuali dietro pagamento, non è proibita. Nel nostro paese vige il cosiddetto modello abolizionista, come in gran parte dei paesi occidentali: la prostituzione non è vietata, sono puniti però tutti quei comportamenti collaterali ad essa come il favoreggiamento, l’induzione, il reclutamento, lo sfruttamento, la gestione di case chiuse e la prostituzione minorile. Si stima che siano fra le 75mila e ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Perfect sexy tan woman with perfect skin , big full lips posing at bedroom, wearing sexy luxury stylish black lingerie.l Lady lying on her stomach on white bed.Siche inci siano tra le 75mila e le 120mila, per un fatturato da 90 milioni di euro al mese. Ecco quello che c’è da sapere sul mercato del sesso. Inla prostituzione, vale a dire l’offrire prestazioni sessuali dietro pagamento, non è proibita. Nel nostro paese vige il cosiddetto modello abolizionista, come in gran parte dei paesi occidentali: la prostituzione non è vietata,puniti però tutti quei comportamenti collaterali ad essa come il favoreggiamento, l’induzione, il reclutamento, lo sfruttamento, la gestione di case chiuse e la prostituzione minorile. Siche siano fra le 75mila e ...

