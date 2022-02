La Stampa – Inter, Sanchez gol da galleria d’arte. Vidal appare indolente (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Goal News L'Inter starebbe per chiudere per Arturo Vidal e Alexis Sanchez. I due nomi più importanti della sessione di calciomercato estiva, ceduto il cileno al Bayern Monaco e acquistato l'attaccante cileno… amministratore Leggi su goalnews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Goal News L'starebbe per chiudere per Arturoe Alexis. I due nomi più importanti della sessione di calciomercato estiva, ceduto il cileno al Bayern Monaco e acquistato l'attaccante cileno… amministratore

Advertising

SkySport : #SkyCampoAperto Questa Inter può battere il Liverpool? ? Campo Aperto Tribuna Stampa Alle 19.30 Su Sky Sport 24 #SkySport - Inter : #DerbyMilano -1: in diretta da Appiano Gentile le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa - FBiasin : “Sempre forza #Inter”. #Amadeus, conferenza stampa del 2/2/22 #Sanremo2022 - ManuelMonzani : RT @SkySport: #SkyCampoAperto Questa Inter può battere il Liverpool? ? Campo Aperto Tribuna Stampa Alle 19.30 Su Sky Sport 24 #SkySport - fcin1908it : La Stampa – Inter, nessuno sconto per José. Squalifica Bastoni, si valuta ricorso -