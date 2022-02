La scienza della bellezza con Stefano Vertuè: liposcultura a ultrasuoni (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Pancia piatta con la tenica VASER Con l’arrivo della primavera inizia la corsa a riparare i danni alla silhouette arrecati da Panettone e bollicine. Ho quindi chiesto al dottor Franco Vercesi, mio socio, di parlarci della liposcultura Vaser. Dottor Vercesi, ci racconti un po’ che pancia vogliono i suoi pazienti. “La presenza di una pancia L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Pancia piatta con la tenica VASER Con l’arrivoprimavera inizia la corsa a riparare i danni alla silhouette arrecati da Panettone e bollicine. Ho quindi chiesto al dottor Franco Vercesi, mio socio, di parlarciVaser. Dottor Vercesi, ci racconti un po’ che pancia vogliono i suoi pazienti. “La presenza di una pancia L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Focus_it : Cuba ha vaccinato contro la #covid la maggior parte della sua popolazione, compresi quasi tutti i bambini dai due a… - Wolf09722148 : RT @shaax85: @AStramezzi la politica ha preso una parte della scienza, l'ha santificata utilizzando un pensiero maggioritario per imporre r… - GinevraMorini : @jimmomo A pensarla come il prof. Broccolo sono tanti suoi colleghi, esimi scienziati estranei al cts. Parallelamen… - emibrancaccio : 'il libro di Emiliano Brancaccio è la scienza che sostiene le necessità della lotta' (dalla recensione di… - a_meluzzi : RT @shaax85: @AStramezzi la politica ha preso una parte della scienza, l'ha santificata utilizzando un pensiero maggioritario per imporre r… -

Ultime Notizie dalla rete : scienza della Xiaomi 12 Ultra trapela in rete: fotocamera Leica e fast charging a 120W Con ogni probabilità, dunque, il modello Ultra della nuova serie di smartphone flagship del produttore cinese potrebbe arrivare sul mercato solo verso la metà del 2022 .

Le scorte di schede video aumentano, ma i prezzi restano alti: perché? In particolare, di recente l'aumento della produzione delle GPU si è combinato con l'analogo aumento dei prezzi dei wafer per le schede grafiche, che potrebbe anche colpire le prossime schede di AMD ...

Le notizie di scienza della settimana - Claudia Grisanti - 06/02/2022 Internazionale I Grigioni allentano la presa contro la COVID-19 Il Governo cantonale ha deciso di dire addio alla mascherina nelle scuole dell’obbligo e ha decretato lo stop ai test nelle aziende e nelle scuole ...

Basta camminare 10 minuti al giorno: quanto si vive di più Camminare 10 minuti al giorno aiuta a vivere più a lungo. Lo dice la scienza. Sappiamo bene che l’attività fisica è uno dei trucchetti per rimanere in forma e in salute. Una ricerca pubblicata su JAMA ...

Con ogni probabilità, dunque, il modello Ultranuova serie di smartphone flagship del produttore cinese potrebbe arrivare sul mercato solo verso la metà del 2022 .In particolare, di recente l'aumentoproduzione delle GPU si è combinato con l'analogo aumento dei prezzi dei wafer per le schede grafiche, che potrebbe anche colpire le prossime schede di AMD ...Il Governo cantonale ha deciso di dire addio alla mascherina nelle scuole dell’obbligo e ha decretato lo stop ai test nelle aziende e nelle scuole ...Camminare 10 minuti al giorno aiuta a vivere più a lungo. Lo dice la scienza. Sappiamo bene che l’attività fisica è uno dei trucchetti per rimanere in forma e in salute. Una ricerca pubblicata su JAMA ...