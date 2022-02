La regina Elisabetta e il nuovo omaggio all'amato Filippo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Durante il suo primo impegno pubblico del 2022 la regina s'è mostrata col bastone. Non uno qualsiasi, bensì quello dal manico in corno appartenuto al defunto consorte. Un po' troppo alto per lei, ma pieno di ricordi. Filippo non c'è più, ma è sempre lui la sua «forza» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Durante il suo primo impegno pubblico del 2022 las'è mostrata col bastone. Non uno qualsiasi, bensì quello dal manico in corno appartenuto al defunto consorte. Un po' troppo alto per lei, ma pieno di ricordi.non c'è più, ma è sempre lui la sua «forza»

