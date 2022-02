La protesta contro i licenziamenti annunciati da Pfizer a Catania (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La multinazionale che produce il vaccino vuole fare a meno di oltre 200 lavoratori, nonostante gli enormi profitti Leggi su ilpost (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La multinazionale che produce il vaccino vuole fare a meno di oltre 200 lavoratori, nonostante gli enormi profitti

Advertising

NicolaPorro : ?? La protesta dei #camionisti contro obbligo vaccinale e restrizioni #Covid. #Trudeau portato in località segreta.… - Internazionale : Il movimento contro i vaccini in Canada è nato su iniziativa di movimenti razzisti e di estrema destra. E ora si te… - conteadifoix : RT @NicolaPorro: ?? La protesta dei #camionisti contro obbligo vaccinale e restrizioni #Covid. #Trudeau portato in località segreta. Cosa su… - Guissi36575315 : RT @NicolaPorro: ?? La protesta dei #camionisti contro obbligo vaccinale e restrizioni #Covid. #Trudeau portato in località segreta. Cosa su… - Epesses59Tigre : RT @4everAnnina: Nuova Zelanda, centinaia di camionisti circondano il Parlamento: la protesta contro le restrizioni anti-Covid a Wellington… -