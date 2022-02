La proposta di Giani per Peretola | Ecco la pista che mette tutti d' accordo | sarà obliqua e inclinata di quattro gradi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : proposta Giani

Il Tirreno

Il Governatoremantenga gli impegni presi con il sindaco di Pisa Conti, la Regione stanzi risorse in bilancio per realizzare un piano di fattibilità che individui tracciati e costi, un ...Unadi modifica a cui ha collaborato anche il consigliere regionale toscano Marco Landi e ... Rinnovo quindi ancora una volta l'invito al presidente: emani un'ordinanza che cancelli l'...FIRENZE. Quattro gradi. Un colpetto di goniometro per dare una nuova rotta alla storia di Firenze e della Toscana. Dopo settant’anni di liti, patti segreti, alleanze tradite, veleni, progetti fatti e ...Sul tema ieri ha preso posizione anche Confindustria Toscana e Confindustria Firenze con il suo presidente Maurizio Bigazzi. «È urgente decidere: basta discutere. Va trovata una soluzione che risolva ...