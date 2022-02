La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di Matteo Renzi per l’inchiesta sulla fondazione Open (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per 11 persone, tra cui l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte irregolarità della fondazione Open, che dal 2012 al 2018 finanziava parte delle attività di Renzi. Leggi su ilpost (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ladihailper 11 persone, tra cui l’ex presidente del Consiglio, nell’ambito delsulle presunte irregolarità della, che dal 2012 al 2018 finanziava parte delle attività di

