La popolarità di Camilla balza alle stelle | il 55% degli Inglesi la vuole regina

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Impensabile fino a qualche settimana fa, il ruolo dicome futuradel Regno Unito si definisce giorno dopo giorno. Senza eclatanti balzi di stile o eventi particolarmente eclatanti, la duchessa di Cornovaglia si appresta a condividere il trono con Carlo. Non prova neppure ad imitare o eclissare la memoria di Lady Diana – sarebbe impossibile – ma ha deciso di andare semplicemente avanti, sostenendo la monarchia e vivendo a pieno la sua storia d’amore. Un approccio che glisembrano aver accettato e accolto. Dagli ultimi sondaggi, infatti, sembrerebbe proprio che i britannici approvino la decisione dellaElisabetta e l’indice di gradimento della Parker-Bowles non è mai stato così alto. Balzo dipercome futuraSecondo ...

Tanto che, in base ai risultati di diversi sondaggi condotti negli ultimi anni, oggigode di un livello diun tempo impensabile. Leggi anche › Il royal look del giorno. Kate ...Oggiè finalmente accettata dall'opinione pubblica e anche se non può rivaleggiare incon la regina - inarrivabile - e neppure con la coppia di superstar William/Kate, gode ormai ...