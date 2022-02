La pessima battuta di Zazzaroni dopo l’oro nel curling (e l’incoerenza della prima pagina del Corriere dello sport) (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Probabilmente sottintendeva una dose di ironia, ma l’uscita del direttore del Corriere dello sport Ivan Zazzaroni nel corso della trasmissione Tutti Convocati su Radio24 appare poco rispettosa. Commentando la medaglia d’oro nel curling vinta da Amos Mosaner e Stefania Constantini alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, Zazzaroni ha detto: “Il curling? Una scopa con un bollitore, ma come siamo ridotti? Per carità sono contento per gli italiani e quello che hanno portato a casa, ma non è che ogni traguardo che otteniamo possiamo innamorarci di uno sport. Il curling, mammamia”. “Con tutto il rispetto – prosegue il direttore del Corsport – voglio bene a tutti, 500 iscritti, sono contento se vinciamo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Probabilmente sottintendeva una dose di ironia, ma l’uscita del direttore delIvannel corsotrasmissione Tutti Convocati su Radio24 appare poco rispettosa. Commentando la medaglia d’oro nelvinta da Amos Mosaner e Stefania Constantini alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022,ha detto: “Il? Una scopa con un bollitore, ma come siamo ridotti? Per carità sono contento per gli italiani e quello che hanno portato a casa, ma non è che ogni traguardo che otteniamo possiamo innamorarci di uno. Il, mammamia”. “Con tutto il rispetto – prosegue il direttore del Cor– voglio bene a tutti, 500 iscritti, sono contento se vinciamo ...

Advertising

neXtquotidiano : Sbagliare è umano, zazzaronare è diabolico La pessima battuta di #Zazzaroni dopo l’oro nel #curling (e l’incoerenz… - marcovoltaico : @cristianovilla9 Non posso “sbilanciarmi” ! Ok è una battuta pessima ma vera ?????? - JuventusOnly : Comunque qualcuno dovrebbe spiegare ai fiorentini che siamo nel 2022 e non nel 1500, il centro del mondo non è Fire… - BiBi_Jazz23 : @wannabebaol Il resto è già occupato... ???? (scusa, battuta pessima ??) - rango_claudia : RT @W06Anna: La battuta di Alfonso a Gian veramente pessima. È palese che non è abituato a coppie vere che vivono il loro rapporto con semp… -