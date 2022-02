La NASA ha assegnato il contratto per il razzo che porterà i campioni di Perseverance da Marte sulla Terra (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sarà Lockheed Martin Space a realizzare il Mars Ascent Vehicle, il razzo che decollerà da Marte per riportare a Terra i campioni di suolo marziano che sta raccogliendo il rover Perseverance della NASA. Il programma Mars Sample Return è uno dei più complessi mai messi in atto.... Leggi su dday (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sarà Lockheed Martin Space a realizzare il Mars Ascent Vehicle, ilche decollerà daper riportare adi suolo marziano che sta raccogliendo il roverdella. Il programma Mars Sample Return è uno dei più complessi mai messi in atto....

