La maturità cambia ancora? Bianchi: «Penso di dare più peso al triennio, me l’hanno chiesto gli studenti» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) «L’ipotesi di dare più peso al percorso del triennio che all’esame in sé? Ci sto ragionando su». Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi è possibilista sulla possibilità di ponderare diversamente i risultati conseguiti negli anni scolastici per il calcolo del voto della maturità. «Gli studenti hanno fatto questa richiesta in maniera molto ponderata e in maniera altrettanto ponderata ci sto ragionando su», ha detto a Radio 24 il ministro, che ieri ha incontrato le Consulte degli studenti, affrontando tra i temi anche quello del nuovo esame di maturità. Per Bianchi gli studenti vanno ascoltati: «Sto seguendo soprattutto le occupazioni di Milano: i ragazzi protestano per gli edifici cadenti. Su questo è necessario ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 febbraio 2022) «L’ipotesi dipiùal percorso delche all’esame in sé? Ci sto ragionando su». Il ministro dell’Istruzione Patrizioè possibilista sulla possibilità di ponderare diversamente i risultati conseguiti negli anni scolastici per il calcolo del voto della. «Glihanno fatto questa richiesta in maniera molto ponderata e in maniera altrettanto ponderata ci sto ragionando su», ha detto a Radio 24 il ministro, che ieri ha incontrato le Consulte degli, affrontando tra i temi anche quello del nuovo esame di. Perglivanno ascoltati: «Sto seguendo soprattutto le occupazioni di Milano: i ragazzi protestano per gli edifici cadenti. Su questo è necessario ...

