La maratona diplomatica occidentale per l'Ucraina per ora non dà risultati (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Protagonista il presidente francese che in questi giorni ha incontrato sia Putin che Zelenski. Macron è convinto di avere fatto passi in avanti, ma Mosca insiste: la Nato non si allarghi ad est Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Protagonista il presidente francese che in questi giorni ha incontrato sia Putin che Zelenski. Macron è convinto di avere fatto passi in avanti, ma Mosca insiste: la Nato non si allarghi ad est

Crisi in Ucraina. Macron, 'Putin mi ha detto che non ci sarà una escalation ' Il presidente francese che prosegue la sua maratona diplomatica, ha poi detto di avere ricevuto sia da lui sia dal presidente russo Vladimir Putin, incontrato ieri al Cremlino, l'impegno a continuare ...

Xi Jinping a pranzo con i capi di Stato La maratona diplomatica di Xi a latere dei Giochi è entrata nel vivo già ieri sera con una cena con il presidente russo Vladimir Putin, dopo un incontro servito a rinsaldare l’alleanza Russia-Cina in ...

