La mamma di Ronaldo incontra il Papa. E lui chiede: "Cristiano..." (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Giornata speciale per Dolores, la mamma di Cristiano Ronaldo, che ha incontrato Papa Francesco, regalandogli la maglia del figlio Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Giornata speciale per Dolores, ladi, che hatoFrancesco, regalandogli la maglia del figlio

Advertising

Agenzia_Ansa : La mamma di Cristiano Ronaldo dona al Papa una maglia della nazionale appartenente al figlio. L'incontro al termin… - 777PARTENERS : RT @SkySport: Regalo per Papa Francesco, la mamma di Ronaldo gli dona la maglia del Portogallo #SkySport #PapaFrancesco #CR7 - Fprime86 : RT @SkySport: Regalo per Papa Francesco, la mamma di Ronaldo gli dona la maglia del Portogallo #SkySport #PapaFrancesco #CR7 - andreastoolbox : La mamma di Cristiano Ronaldo regala la maglia di CR7 a papa Bergoglio | Sky Sport - MarcoTroiano8 : RT @SkySport: Regalo per Papa Francesco, la mamma di Ronaldo gli dona la maglia del Portogallo #SkySport #PapaFrancesco #CR7 -