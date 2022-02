La lotta politico-giudiziaria nel M5s. (Di mercoledì 9 febbraio 2022) di Gerardo Lisco. ono contro i complotti. Fatta questa premessa non posso fare a meno di evidenziare che la sentenza del tribunale di Napoli rispetto al M5S fa da sponda al disegno politico che punta alla stabilizzazione del sistema politico all’ insegna del grande centro. Detto diversamente:l’eterno ritorno del trasformismo. Il disegno che si nasconde dietro Leggi su freeskipper (Di mercoledì 9 febbraio 2022) di Gerardo Lisco. ono contro i complotti. Fatta questa premessa non posso fare a meno di evidenziare che la sentenza del tribunale di Napoli rispetto al M5S fa da sponda al disegnoche punta alla stabilizzazione del sistemaall’ insegna del grande centro. Detto diversamente:l’eterno ritorno del trasformismo. Il disegno che si nasconde dietro

Advertising

Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira @PinoKabras (Alternativa): 'C'è una lotta di potere tra un politico bollito come Conte e un politico furbastro com… - GianpieroScanu : @jack48641 @paglialunga00 @Gianluc22168493 Grande pdc, grande socialista italiano ed europeo. Sempre al fianco dei… - J0k3r_Unlimited : @marioadinolfi guarda che la lotta politica la stanno usando i vili giornalai criticando i fatti loro per indegno sciacallaggio politico. - npaoser : 'la lotta politica si svolge dolorosamente su più piani e che il piano puramente politico non deve mai prevalere su… - avvisopubblico : 'LA LOTTA ALLE MAFIE NON HA COLORE POLITICO': intervista al Sindaco di Badia Polesine Giovanni Rossi e alla consigl… -