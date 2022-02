La lettera con cui Papa Ratzinger chiede perdono alle vittime degli abusi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) «Ben presto mi troverò di fronte al giudice ultimo della mia vita. Anche se nel guardare indietro alla mia lunga vita posso avere tanto motivo di spavento e paura, sono comunque con l’animo lieto perché confido fermamente che il Signore non è solo il giudice giusto, ma al contempo l’amico e il fratello che ha già patito egli stesso le mie insufficienze e perciò, in quanto giudice, è al contempo mio avvocato (Paraclito)». La lettera di Benedetto XVI, scritta in risposta alle contestazioni che gli sono state rivolte nel rapporto sugli abusi sui minori a Monaco, è insieme un mea culpa e un testamento spirituale. Risponde alle accuse di «comportamenti erronei» per non aver agito in «quattro casi» quando guidava, dal 1977 all’inizio del 1982, la diocesi bavarese. Per replicare alle contestazioni che gli ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) «Ben presto mi troverò di fronte al giudice ultimo della mia vita. Anche se nel guardare indietro alla mia lunga vita posso avere tanto motivo di spavento e paura, sono comunque con l’animo lieto perché confido fermamente che il Signore non è solo il giudice giusto, ma al contempo l’amico e il fratello che ha già patito egli stesso le mie insufficienze e perciò, in quanto giudice, è al contempo mio avvocato (Paraclito)». Ladi Benedetto XVI, scritta in rispostacontestazioni che gli sono state rivolte nel rapporto suglisui minori a Monaco, è insieme un mea culpa e un testamento spirituale. Rispondeaccuse di «comportamenti erronei» per non aver agito in «quattro casi» quando guidava, dal 1977 all’inizio del 1982, la diocesi bavarese. Per replicarecontestazioni che gli ...

