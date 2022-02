La gioia di andare a teatro per assistere a un grande spettacolo “Chi ha paura di Virginia Woolf?” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) In scena al teatro Bellini “Chi ha paura di Virginia Woolf?” di Edward Albee, traduzione Monica Capuani, regia di Antonio Latella, con Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Ludovico Fededegni, Paola Giannini, drammaturgia di Linda Dalisi. Lo spettacolo cattura gli spettatori in un vorticoso ingranaggio nel quale si è stritolati dal gioco al massacro di due coppie borghesi che intrecciano in modo geometrico le loro storie e il vissuto di ciascuno. La cifra stilistica di Latella appare fin dalle prime battute unita al testo di Edward Albee e alla drammaturgia di Linda Dalisi che sembra scandire con precisione il ritmo della scrittura narrativa e delle pause, ma significative sono anche l’incalzare della voce e delle cadute delle protagoniste, che diventano anche l’asse portante della commedia. Il ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) In scena alBellini “Chi hadi?” di Edward Albee, traduzione Monica Capuani, regia di Antonio Latella, con Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Ludovico Fededegni, Paola Giannini, drammaturgia di Linda Dalisi. Locattura gli spettatori in un vorticoso ingranaggio nel quale si è stritolati dal gioco al massacro di due coppie borghesi che intrecciano in modo geometrico le loro storie e il vissuto di ciascuno. La cifra stilistica di Latella appare fin dalle prime battute unita al testo di Edward Albee e alla drammaturgia di Linda Dalisi che sembra scandire con precisione il ritmo della scrittura narrativa e delle pause, ma significative sono anche l’incalzare della voce e delle cadute delle protagoniste, che diventano anche l’asse portante della commedia. Il ...

So_Ham_Yoga : L'inspirazione corrisponde alla gioia, alla forza, al sorriso; l'espirazione corrisponde al lasciare andare quello… - Loris_loresau : Sono stanco. Perché non riesco a vivere come voglio. Perché per me andare al ristorante è più faticoso che andare a… - F4LLING94 : @i89shailee forse vado da louis ad aprile, piango dalla gioia devo solo trovare un’altra persona con cui andare e u… - missesfederico : io comunque così felice di poter andare da blanco ad agosto era da diversi mesi che mi sentivo affranta e stanca p… - Le231078a : @zaiapresidente Complimenti a questa coppia!! Avere coraggio di andare in controtendenza, bellissimi e sorridenti,… -