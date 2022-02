La finale di curling a ora di pranzo ha fatto il doppio degli ascolti del derby di Milano su Dazn

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il, dici. Le teiere, i bollitori. Sono stati oltre 2,3 milioni gli spettatori sintonizzati ieri su Raidue per assistere alladelmisto in cui Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno conquistato l’oro ai Giochi Olimpici di Pechino. Hannoregistrare uno share del 16,1%. All’ora didi chi non sta in ufficio. A questi dati vanno aggiunti i 300.000 medi che hanno assistito allatrasmessa dalla piattaforma Discovery, con il 2,1% di share. Un botto, tipicamente olimpico. Uno di quei momenti in cui gli italiani incuriositi da quei due sconosciuti atleti di montagna che si avviano a vincere tutto si attaccano alla tv e seguono impazienti la “favola” di Stefania e Amos. Per dare un senso, una proporzione – molto orientativa – a quanto gli sport ...

